بارتوميو: تنتظرنا قرارات صعبة ومصيرية

المصدر: لشبونة - د.ب.أ

كشف رئيس نادي برشلونة، جوزيف ماريا بارتوميو، عن أنهم بصدد اتخاذ مواقف حاسمة بعد الهزيمة. وقال في تصريح صحافي: «تنتظرنا قرارات صعبة ومصيرية». وتقدم بارتوميو باعتذار للجماهير عن هذه الهزيمة الثقيلة. وقال: «ثمة قرارات اتخذناها بالفعل، وقرارات أخرى سنتخذها خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك الأسبوع المقبل، وعلينا اتخاذ قرارات بعد أن تهدأ الأمور».

ورفض بارتوميو التكهن بطبيعتها، لكنه قال إنها ستكون مهمة للغاية، من دون الإشارة إلى مصير المدرب سيتيان، الذي باتت إقالته أمراً غير مطروح للتفاوض بالنسبة لأغلبية أنصار برشلونة.

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