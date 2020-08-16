بيكيه: لا يمكن وصف ما حصل إلا بـ «العار»

المصدر: لشبونة - د.ب.أ

كانت الخيبة بادية على وجه مدافع برشلونة جيرار بيكيه بعد الهزيمة، حيث قال في تصريح صحافي إنه «لا يمكن وصف ما حصل إلا بالعار»، مشيراً إلى أن التغيير يجب أن يكون جذرياً في النادي ككل وليس فريق كرة القدم. وقال بيكيه إنه مستعد أن يكون أول الراحلين في حال كان ذلك في صالح الفريق.

وقال: «وصلنا إلى الحضيض ولمسنا القاع بعد هذه الهزيمة الكبيرة». وشدد على أن «الجميع في برشلونة يشعر بالحرج الشديد من هذا السقوط التاريخي».

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