ويليان يوقّع لأرسنال مقابل 240 ألف يورو أسبوعياً

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، في بيان صحافي، أمس، إتمام صفقة انتقال لاعب كرة القدم، البرازيلي الدولي ويليان، إلى صفوف الفريق رسمياً، حيث وقع كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع تشلسي، على عقد مع «المدفعجية» لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، وبينها «ذي الصن»، إلى أن ويليان سيحصل على راتب ضخم من أرسنال يبلغ 240 ألف يورو أسبوعياً، خصوصاً كونه بات لاعباً حراً. وقال مدرب أرسنال الإسباني، ميكيل أرتيتا، إن: «ويليان لاعب يمكنه صنع الفارق معنا حقاً». وقال ويليان (32 عاماً) إنه شعر بالنشوة والإثارة تجاه طموحات أرسنال. يذكر أن ويليان قضى مع تشلسي سبعة مواسم، منذ أن انتقل في 2013 قادماً من آنجي الروسي.

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