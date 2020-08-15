سيميوني: الموسم الشاق تسبب في خروجنا من أبطال أوروبا

المصدر: لشبونة - رويترز

شدد مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، على أن فريقه قدم كل ما لديه بالهزيمة 2-1، أمام لايبزيغ، في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أول من أمس، واعترف بأن الفريق الألماني تفوق على فريقه.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحافي: «أتفهم أن (لايبزيغ) كان أفضل منا، لكن لم يكن باستطاعتنا تقديم المزيد، لم نلعب كما أردنا لكن يجب علينا الحفاظ على تركيزنا، والاستعداد للموسم المقبل».

وقال إن الموسم الشاق الذي خضناه في إسبانيا، وبسبب التوقف لفترة طويلة، والضغط في المرحلة السابقة، كلها أمور تسببت في خروجنا من أبطال أوروبا. وتابع: «عانينا للتفوق في المواجهات الفردية على أرض الملعب، و(لايبزيغ) كان أسرع منا، وارتكب أخطاء أقل مناً، وكان جيداً جداً في إيقافنا عن اللعب، لكننا قدمنا كل شيء».

وعانى أتلتيكو لمجاراة حدة لايبزيغ، وتأخر بهدف داني أولمو بضربة رأس، قبل أن يدرك جواو فيلكس التعادل من ركلة جزاء. وحسم تايلر آدامز الفوز بتسديدة غيرت اتجاهها قرب النهاية، بينما كان أتلتيكو يستعيد هدوءه.

وأشار سيميوني إلى التحديات في موسم فريقه الصعب بالدوري الإسباني، بعد رحيل المهاجم أنطوان غريزمان، والمدافع دييغو غودين، والنتائج المخيبة. واحتاج أتلتيكو إلى أداء قوي في الجزء الأخير من الموسم، لحصد المركز الثالث بعدما قضى وقتاً طويلاً من الموسم خارج المربع الذهبي.

وأضاف: كان عاماً طويلاً جداً، وتعرضنا لضغط هائل لمحاولة بلوغ دوري الأبطال، ثم علقنا في منازلنا لأسابيع طويلة. وتابع: نشعر بالألم، لأننا تعرضنا لضغط كبير في الموسم، والعديد من الإصابات، وغياب الرؤية بسبب تعاقدنا مع العديد من اللاعبين الجدد.

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