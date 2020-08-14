أرسين فينغر يرفض عرضاً مغرياً لتدريب برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت وسائل إعلام أوروبية، ومنها موقع "لو تن" الفرنسي، أن المدرب الفرنسي الاسطوري في تاريخ أرسنال، أرسين فينغر تلقى بالفعل عرضا من إدارة نادي برشلونة في الأيام الماضية من أجل خلافة المدرب الحالي كيكي سيتيان، لكن المدرب قرر رفض العرض رغم اعترافه بأنه "عرض مغر" لقيادة أحد أقوى الفرق الأوروبية، ورغم إعجابه الشديد بالنجم ليونيل ميسي.

وسبق لفينغر أن درب أرسنال لـ22 سنة، وغادره قبل سنتين، ومنذ ذلك الوقت لم يتولى تدريب أي فريق، وكشف مرارا حصوله على عروض عدة، لكنه يفضل التروي حتى الآن في خوض أي مغامرة جديدة. وقال الموقع إن أرسنال تلقى اتصالات من مسؤولين في إدارة برشلونة، وعرضوا عليه الأمر، لكنه طلب مهلة للتفكير، ثم أخبرهم برفضه قبول العرض.

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