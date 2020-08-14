سيلفا: مهمة سيتي لن تكون أسهل في الأبطال بخروج الريال وليفربول

المصدر: لشبونة - رويترز

قال لاعب وسط مان سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا إن «مهمة فريقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لن تكون أسهل بعد خروج ريال مدريد وليفربول»، مؤكداً في تصريح صحافي، أن أي فريق بالبطولة المصغرة في لشبونة يمكنه تحقيق اللقب.

ويبدو سيتي مرشحاً بقوة للتفوق على أولمبيك ليون في دور الثمانية غداً، لكن سيلفا قال إنه لا يوجد أي شيء مضمون.

وأبلغ سيلفا موقع سيتي على الإنترنت «أي شيء قد يحدث. يوفنتوس خرج على يد ليون ونحن خسرنا من توتنهام العام الماضي في دور الثمانية». وأضاف «شاهدنا الكثير من المفاجآت ومن الصعب جداً توقع نتائج هذه المسابقة».

وتابع: «خروج ليفربول وريال مدريد لن يجعل طريقنا أسهل. كل الفرق في لشبونة بلغت هذه المرحلة عن استحقاق ونحتاج إلى الظهور في أفضل مستوى للفوز ومحاولة الوصول للنهائي».

ويملك سيلفا، المولود في لشبونة والذي بدأ مسيرته مع بنفيكا، حافزاً إضافياً إذ يحلم برفع الكأس في مسقط رأسه.

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