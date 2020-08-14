سلمان الفرج يغيب عن الهلال للإصابة

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم أول من أمس، غياب نجمه سلمان الفرج عن المشاركة مع الفريق لمدة 10 أيام يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل العودة إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في باقي المنافسات المقبلة.

وأشار الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي الهلال إلى أن سلمان الفرج خضع لفحوص طبية أثبتت إصابته بكدمة أسفل الظهر، تسببت في غيابه عن مواجهة الفتح التي فاز فيها الهلال 2 /‏‏ 1 ضمن المرحلة الـ24 لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين). ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي حالياً برصيد 57 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر (حامل اللقب)، قبل ست جولات من النهاية.

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