الاتحاد السعودي يُغلق قضية سييرا ويفاوض بيليتش

المصدر: جدة - د.ب.أ

أغلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي قضية التشيلي، خوسيه سييرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، والذي كان قد قدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب فيها بتعويض عن فسخ عقده من طرف واحد.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة النادي سلمت المدرب التشيلي التعويض المالي الذي طالب به عقب نجاح الإدارة القانونية في مفاوضاتها معه على تخفيض مستحقاته المالية، التي تقدّر بنحو ثمانية ملايين ريال سعودي، والتنازل عن جزء من المبلغ بشكل ودي.

وعلى الصعيد نفسه، تتجه الإدارة القانونية للدخول في مفاوضات مع الكرواتي سلافن بيليتش، مدرب الفريق السابق، حول مستحقاته المالية، البالغة نحو 56 مليون ريال، والجلوس معه للتفاهم على صيغة ودية لخفض المبلغ، في الوقت الذي أشارت فيه المصادر ذاتها إلى إغلاق قضايا مستحقات ثلاثة من مساعدي بيليتش الستة.

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