آخر تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح.. وحقيقة معاناته من مشاكل بالقلب

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف مصدر داخل أسرة نجم فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح عن استقرار الحالة الصحية لوالده مهاجم المنتخب المصري، صلاح غالي، مؤكدا أنه يعاني من مشاكل بالقلب، وتم احتجازه بأحد مستشفيات القوات المسلحة، قبل أن يتم نقله مؤخرا إلى مستشفى دار الفؤاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب وسائل إعلام مصرية، من المقرر أن يغادر والد محمد صلاح المستشفى خلال الأيام الثلاثة المقبلة، عقب استقرار حالته الصحية، على أن يعود إلى منزله بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون. وكان صلاح غالي خضع للعلاج داخل مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، بعد حدوث اضطرابات في ضغط الدم خلال الفترة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news