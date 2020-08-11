الأهلي يسير بسرعة «الميترو» نحو لقب الدوري المصري

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

واصل الأهلي انتصاراته سعياً للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري المصري، محققاً فوزه الثالث توالياً منذ استئناف الموسم بعد التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، وجاء على حساب ضيفه انبي 2-صفر الأحد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15. وبعد أن عجز عن الوصول الى الشباك في الشوط الأول، متأثراً بغياب عدد من لاعبيه خصوصاً حسين الشحات للإصابة ومحمود عبدالمنعم «كهربا» للإيقاف، ورمضان صبحي لغموض موقف اعارته بعدما رفض هادرسفيلد الإنجليزى استمرار اعارة اللاعب وعرضه للبيع النهائي، افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 64 برأسية محمد هاني، وعلي معلول 95.

ورفع الأهلي رصيده الى 52 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة عن المقاولون العرب الثاني.

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