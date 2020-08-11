أهلي جدة يضع الاتحاد في قفص «حسابات الهبوط المعقدة»

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

دخل الاتحاد الحسابات المعقدة إثر سقوطه أمام جاره الأهلي 1-2، في مباراة الديربي التي جرت الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المرحلة الـ24 من الدوري السعودي لكرة القدم. وسجل هدفي الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة (30 و64)، ليرفع رصيده الى 16 هدفاً لينافس بقوة على لقب الهدّاف، بينما سجل هدف الاتحاد عبدالله المالكي (42). ورفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وأصبح على بعد نقطتين من النصر الوصيف (قبل مباراته مع أبها ليلة أمس)، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الـ13، وبات مهدداً بفقدان مركزه في حال فوز الفتح على الهلال المتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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