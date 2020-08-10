برشلونة يعترف بالتجسس على بايرن ميونيخ قبل مواجهة الفريقين في أبطال أوروبا

المصدر: أحمد طارق-دبي

اعترف نادي برشلونة الإسباني بالتجسس على بايرن ميونخ الألماني، قبل المواجهة المرتقبة بينهما الجمعة المقبل، بمدينة لشبونة البرتغالية، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على فيس بوك، تعليقاً على أثناء البث المباشر لتدريبات بايرن ميونخ على حسابه في الموقع نفسه، قائلاً: "نحن نراقبكم".

وخاض بايرن ميونخ الألماني تدريبه الأول، على الأراضي البرتغالية استعداداً لمواجهة برشلونة، إذ سافرت بعثة الفريق البافاري أمس.

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