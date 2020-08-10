رئيس ريال مدريد الأسبق لا يستبعد إعارة بيل

المصدر: رويترز - مدريد

يقول رامون كالديرون، الرئيس الأسبق لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم: «إن النادي ربما يعير جناحه الويلزي المخضرم غاريث بيل، ويتحمل جزءاً من راتبه، من أجل تخفيف حدة الخلافات بين النادي واللاعب». ونادرا ما شارك بيل (31 عاماً) مع فريقه بعد استئناف البطولة. وحسب التقارير، فإن راتب بيل الأسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني (782.460 دولاراً). ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن كالديرون قوله: «من المؤسف رؤية لاعب مثله في المدرجات. مهاراته ومواهبه لاتزال موجودة. لايزال لاعباً جيداً يمكنه الأداء على مستوى كبير في صفوف أي فريق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news