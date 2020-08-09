فاران: أتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة

المصدر: حميد نعمان - دبي

قال مدافع ريال مدريد، الفرنسي رافايل فاران، إنه يتحمل كامل المسؤولية عن الهزيمة أمام مان سيتي، مشيراً إلى أنها «هزيمته»، كونه كان وراء خطأين فادحين بهدفين لسيتي في اللقاء الذي انتهى 2-1 لمان سيتي. وتابع في تصريح صحافي نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية: «حضرنا جيداً للمباراة، لكن الأخطاء كانت مكلفة للغاية، وأدت إلى الهزيمة». وأضاف: «غامرنا كثيراً في بداية المباراة، وربما ذلك تسبب في التوتر الذي حصل على مستوى الدفاع وأدى لتلك الأخطاء».

وبدأت مشكلات الريال منذ الدقيقة التاسعة حين ارتكب فاران خطأ رهيباً فانتزع منه جيزوس الكرة ومررها لسترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك. وعاد مجدداً ليرتكب خطأ آخر في الشوط الثاني، حين أخطأ بتمرير الكرة لحارسه، فأخذها منه مجدداً جيزوس وسجل منها الهدف الثاني.

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