مدرب الزمالك: فوز صعب لكنه مستحق على المصري

المصدر: القاهرة ■د.ب.أ

قال مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، إن «الفوز على المصري البورسعيدي في مستهل استئناف نشاط الدوري المصري، أول من أمس، كان صعباً للغاية، لكنه مستحق لفريقه». وكان الزمالك دشن العودة بعد توقف طويل جراء فيروس كورونا بالفوز 1- صفر، ضمن مباراة مؤجلة عن الجولة 14.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحافي إن الزمالك واجه منافساً قوياً، لكنه نجح في الفوز بالنقاط الثلاث التي تعد مهمة جداً في ظل سعي الفريق للحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. وأضاف كارتيرون أن المباراة كانت صعبة على فريقه، لكنه أكد على ضرورة تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل إسعاد الجماهير.

وتابع المدرب الفرنسي أن الأداء لم يكن جيداً في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيراً إلى أن فريقه كان يمكنه تسجيل هدف ثانٍ من الفرص التي سنحت له. وأوضح أن الفريق بأكمله خضع لفحوص للتأكد من عدم تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأبدى كارتيرون إعجابه بالثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل ناشئي الزمالك، حيث أشاد بالمستوى الذي قدمه كلاهما خلال المباراة.

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