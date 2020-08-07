رئيس الأهلي المصري يعود من الساحل الشمالي ليجد منزله مسروقاً

تعرض منزل رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، لواقعة سطو على منزله الخاص في العاصمة المصرية القاهرة. وكتبت زوجة الخطيب، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إنه لم يكن هناك أحد وقتها.. نحمد الله على كل شيء". وتابعت: اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها".

وفوجئت أسرة الخطيب عقب عودتها من الساحل الشمالي، وبرفقتها رئيس النادي الأهلي، بسرقة العديد من محتويات المنزل، اذ حرر الخطيب محضراً في قسم شرطة 6 أكتوبر بالقاهرة، لمعاينة المنزل، وتحديد الجاني وحجم المسروقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news