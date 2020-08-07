مدرب تونسي يتهم مقربين منه بـ«استخدام السحر» لإبعاده من المريخ

المصدر: معاذ كمبال - الخرطوم

اتهم مدرب فريق المريخ السوداني، التونسي أمين المسلمي مقربين منه باستخدام السحر والشعوذة لإبعاده من منصبه الذي تخلى عنه أخيراً، بعد أن حقق نجاحات مرضية منذ توليه مسولية تدريب (الزعيم) في فترة حرجة ومعقدة من مسيرة الفريق في المنافسات السودانية المحلية. وقال المسلمي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك): «وصلت بهم الدرجة للسحر والشعوذة لإعاقتي واغتيال إرادتي وعزيمتي وذبح طموحي من الوريد للوريد، وما خفى كان أعظم».

وكان نادي المريخ السوداني أعفى المسلمي من منصبه في مايو الماضي، قبل أن يتراجع عن القرار ويعيده لمنصبه لكن لم يشرف على أي حصة تدريبية بسبب تعليق الدوري على خلفية انتشار وباء فايروس كورونا «كوفيد 19»، ثم تم فك الارتباط به رسميا بعد ذلك.

وتابع المسلمي: حين برز إسمي و سطع نجمي عنيت اكثر من المعتاد من مكائد مسمومة وابتزاز و تهديد وظغوطات متعددة وإستفزاز مستمر. كذالك فُتحت نحوي جبهات حروب مفاجئة ماديا ونفسيا تكتل فيها أعداء متخفّيين وراء أقنعة النفاق والزور ونشر الاشاعات والتحريض.

ويحتل المريخ المركز الثاني في ترتيب الدوري السوداني برصيد 48 نقطة متفوقا خلف الهلال المتصدر بثلاث نقاط. ويتدرب «الزعيم» منذ يوليو الماضي تحت إشراف المدرب العام الضو قدم الخير في انتظار انطلاقة مسابقة الدوري الممتاز المقررة الاسبوع المقبل.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن ادارة النادي اكملت اتفاقها مع المدرب التونسي جمال خشارم للاشراف على تدريب الفريق لنهاية الموسم على أن يتقاضى 5 آلاف دولار أمريكي شهرياً.

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