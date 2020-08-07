الإنتر ومان يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: زيوريخ ■أ.ف.ب

بلغت أندية إنتر الايطالي، مانشستر يونايتد الانجليزي، كوبنهاغن الدنماركي وشاختار دونيتسك الأوكراني ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، الذي استأنف نشاطه أول من أمس، بعد توقف أكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتغلب إنتر على خيتافي الاسباني 2-صفر على أرض محايدة في المانيا، فيما قلب يونايتد تأخره امام ضيفه لاسك لينتس النمساوي الى 2-1، معززاً فوزه الكبير ذهاباً 5-صفر.

وبلغ كوبنهاغن دور الثمانية بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باشاك شهير التركي، معوضاً خسارته ذهاباً صفر-1، فيما كرّر شاختار بطل 2009 فوزه على فولفسبورغ الألماني 3-صفر (2-1 ذهاباً).

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