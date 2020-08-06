تعرف إلى موعد مباراتي الأهلي والزمالك بعد عودة الدوري المصري بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعود مسابقة الدوري المصري اليوم بعد توقف دام 147 يوماً من تاريخ آخر مباريات أقيمت قبل التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا، وهي البطولة التي شهدت الفترة الماضية الكثير من الجدل بسبب ارتفاع حالات كورونا التي تم اكتشافها ومعارضة أكثر من نادي استئناف البطولة التي يتصدرها الأهلي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد أعلنت عن جدول المسابقة، والتي تقرر أن يبدأ بالمباريات المؤجلة أولًا للفرق، ثم إستكمال الجولات الأخرى.

ويفتتح فريق الزمالك بطولة الدوري بعد الاستئناف بمباراته أمام فريق المصرى اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14، وتنطلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ثم يلتقى الأهلي مع فريق إنبى، يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى لقاء مؤجل من الجولة الـ15، وتنطلق المباراة فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكانت مسابقة الدورى المصري قد توقفت في منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء المصري، وقبل توقف الدوري أقيمت 3 مباريات بالدوري وكانت بتاريخ 11 مارس، وجمعت بين الأهلي وسموحة، وبيراميدز وإنبى، وطنطا ووادى دجلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر.

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