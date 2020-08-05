الموسم الإيطالي الجديد ينطلق 19 سبتمبر

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، أن الموسم الجديد من «سيري أ» سينطلق في 19 سبتمبر المقبل، على أن يصل الى نهايته في 23 مايو 2021.

وقالت الرابطة في بيان صحافي لها: «قررت الرابطة بالإجماع أن موسم 2020-2021 من (سيري أ) سينطلق في عطلة نهاية أسبوع 19 سبتمبر»، مضيفة أن «المرحلة الأخيرة ستكون في 23 مايو، من أجل افساح المجال أمام المنتخب الوطني، لكي يستعد لنهائيات كأس أوروبا».

وأشارت الرابطة الى أن القرار الذي اتخذ يؤكد التفضيل الذي عبّرت عنه بعد الظهر معظم الأندية في اجتماع مخصص لهذا الموضوع.

وكان الموعد المبدئي لانطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر، لكن تم تأخيره لأسبوع، على أن يتم تعويض هذا التأخير بخوض مرحلة في الثالث من يناير المقبل، أي بتقصير فرصة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

واختتم الموسم الحالي من الدوري الإيطالي (الأحد) بعد قرابة عام على انطلاقه في 28 أغسطس 2019، وذلك نتيجة توقفه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وتفتح فترة الانتقالات الصيفية في إيطاليا في الأول من سبتمبر، على أن تقفل في الخامس من أكتوبر. ولم تتطرّق رابطة الدوري، أول من أمس، إلى موضوع حضور الجمهور، الذي غاب عن الملاعب بعد استئناف الموسم الحالي، بسبب فيروس «كوفيد-19».

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