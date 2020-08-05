«يويفا» يخطط لتوزيع 2.5 مليار يورو على الأندية الأوروبية

المصدر: زيوريخ - د.ب.أ

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يبحث حاليا مسألة توزيع 2.55 مليار يورو على الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتي قد تواجه تراجعا في الدخل في ظل تغيير نظام البطولتين لاستكمال الأدوار المتبقية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن الممكن أن يحقق (يويفا) عائدات أقل من شركائه، خاصة أن كلا البطولتين سيتم إقامتهما من خلال مباراة واحدة في دور الثمانية ابتداء من الاسبوع المقبل، في البرتغال وألمانيا.

وستوزع ملياري يورو من الـ2.5 مليار، للأندية المشاركة في دوري الأبطال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news