عجلة الدوري الأوروبي تعود إلى الدوران اليوم بعد توقف طويل بسبب «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

تسجل المسابقات الأوروبية لكرة القدم لحظة تاريخية، اليوم، في زمن فيروس «كورونا»، حيث الموعد مع أول مسابقة يتم استئنافها وستكون في الدوري الأوروبي، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة «كوفيد-19». وسيكون الطموح أبرز أسلحة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني اللذين توّجا باللقب من قبل.

وتنطلق اليوم المباريات المتبقية من دور الـ16، ثم مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام مباراة واحدة في بطولة مصغّرة بألمانيا، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية، بين 10 و21 الجاري.

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