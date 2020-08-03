عقوبات غريبة في حال "السعال" أثناء مباريات الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق – دبي

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تعليمات وإرشادات جديدة في ظل استمرار الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد، تتيح للحكام معاقبة اللاعبين الذين يتعمدون السعال في وجه منافسيهم، أو الحكام بالبطاقة الصفراء أو الطرد، في ظل القيود الاحترازية والوقائية المطبقة مع استمرار تفشي العدوى، فإنه سيتم تطبيق هذه التعليمات الجديدة على الفور وعلى جميع مستويات اللعبة الشعبية في البلاد.



وحسب جريدة دايلي ميرور البريطانية أن وثيقة الاتحاد الجديدة الموجهة للحكام نصت على أنه: "يتعين على الحكام اتخاذ قرار عندما يتأكد الحكم بأن شخصاً ما سعل، وبصورة متعمدة ومن مسافة قريبة في وجه لاعب منافس، أو في وجه أحد حكام المباراة".



وأضافت: "المخالفة ستعامل وكأنها إساءة لفظية، أو تصرف مسيء أو الإثنين معاً".



وتابعت: "إن لم يكن التصرف قوياً بما يكفي للطرد، فإنه يمكن التحذير من تصرف غير رياضي، ينم عن قلة احترام للعبة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news