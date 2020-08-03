إنفانتينو سيبقى رئيساً لـ«فيفا» رغم التحقيق الجنائي بحقه

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد، أن رئيسه جاني إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم من التحقيق الجنائي الذي فتحه القضاء السويسري بحقه لـ"تواطؤ" و"سلوك جرمي" على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.

وقال «فيفا» في بيان رسمي "ينفي (فيفا) ورئيسه أي تدخل أو تلميح يمكن ان يكون قام به وأدى إلى استنتاج بأنه حاول التأثير على المدعي العام للفيدرالية".

وتابع: "سيواصل رئيس (فيفا) مهامه بشكل كامل في كنف الاتحاد الدولي وتحمل مسؤولياته. سيواصل تقديم تعاونه مع السلطات في سويسرا وفي العالم أجمع كما فعل ذلك دائماً".

وأعلن القضاء الخميس في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن هناك دلائل على سلوك جرمي" يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا الذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه.

وتطرق البيان إلى مخالفات تشمل "إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال".

وتابع أن المدعي العام الفدرالي "فتح تحقيقاً جنائياً ضد رئيس فيفا جاني انفانتينو ورينالدو ارنولد المدعي العام الأول في هو-فاليه" خصوصاً بسبب "إساءة استخدام السلطة"، "انتهاك سرية العمل"، "مساعدة المخالفين"، "عرقلة الإجراءات الجنائية".

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