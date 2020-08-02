مرشحون لشغل مكان الصديق "الأنتيم" لمحمد صلاح.. مستحيل اقتراب ماني وميلنر

المصدر: محمد أبوإسماعيل-دبي

برزت أسماء 3 لاعبين مرشحين لشغل مكان الصديق "الأنتيم" لمحمد صلاح بعدما انتقل اللاعب الكرواتي لوفرين، من ليفربول إلى الفريق الروسي زينيت سانت بطرسبرغ أخيراَ، ليترك فراغاَ كبيراَ في العلاقة المميزة بين النجمين والتي تحدثت عنها جميع المواقع والصحف العالمية والعربية والجمهور المصري تحديدا.

وكان ليفربول قد أعلن رسمياً عن بيع صديق محمد صلاح إلى الفريق الروسي مقابل 11 مليون يورو، بعد 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق الإنجليزي نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم والعديد من الألقاب الأخرى أخر عامين، وكان أكثر اللاعبين قرباً من المهاجم المصري محمد صلاح هداف الفريق.

ويستبعد من القائمة عدد من اللاعبين أبرزهم المهاجم السنغالي ساديو ماني، نظراً لوجود خلافات السابقة بينمها، وجيمس ميلنر الذي أطلق عليه الجمهور لقب عدو محمد صلاح، عندما رفض أن يعطي لمحمد صلاح ركلة الجزاء.

المرشحون الثلاثة

فيم يلي المرشحون الثلاثة لخلافة الكرواتي لوفرين:

جوردان هيندرسون: قائد فريق ليفربول وأفضل لاعب في إنجلترا وحامل ألقاب الفريق الموسمين الماضين تجمعه علاقات قوية مع كافة اللاعبين ولكن دوره كقائد لبطل إنجلترا ربما يمنعه من الظهور إلا بحساب وهو ما قد يمنعه عن القيام بهذا الدور خاصة أن محمد صلاح دائماً ما يحب الابتسامة والمواقف الكوميدية.

فان دايك: صخرة دفاع ليفربول، الهولندي فان دايك، يملك أيضاً رصيد مع محبة الجمهور المصري لاحترامه لمحمد صلاح وتواجده مع اللاعب في العديد من المواقف.

أليسون بيكر: حارس ليفربول ومنتخب البرازيل، ربما يكون من المقربين للاعب الفترة القادمة خاصة أن بينهما صداقة قديمة عندما كانا سوياً في روما الإيطالي، وبعدما انتقل صلاح وبعد عام كان هناك رسالة شهيرة من محمد صلاح إلى بيكر من أجل الانضمام إلى ليفربول

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