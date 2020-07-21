وفاة رئيس الاتحاد البوليفي بفيروس كورونا

المصدر: لاباز - أ.ف.ب

أفاد مسؤولون بأن رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، سيزار ساليناس، فارق الحياة، أول من أمس، بعد إدخاله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكّد الاتحاد البوليفي وفاة ساليناس في بيان تحدث فيه عن «تفانيه والتزامه بكرة القدم الوطنية والدولية». وترأس ابن الـ58 عاماً الاتحاد البوليفي منذ عام 2018، وشغل منصب مدير النادي العريق «ذا سترونغست» الذي تأسس عام 1908، حيث تتولى زوجته المصابة أيضاً بفيروس «كوفيد-19»، منصب رئيسة النادي.

ونعى الاتحاد الأميركي الجنوبي (كونميبول) ساليناس في بيان قال فيه: «إن (كونميبول) وأسرة كرة القدم في أميركا الجنوبية يشعران بأسى كبير حيال الوفاة».

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