وفاة رئيس اتحاد الكرة البوليفي بفيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد اتحاد كرة القدم البوليفي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن رئيس الاتحاد سيزار ساليناس، فارق الحياة، بعد إدخاله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من الشهر الحالي.



وأوضح في البيان أن ساليناس كان مثالاً للتفاني والإخلاص في العمل، بينما نعى الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" ساليناس في بيان قال فيه: "كونميبول وأسرة كرة القدم في أميركا الجنوبية يشعران بأسى كبير حيال الوفاة".



وكان ساليناس التقى أخيراً بالسلطات بهدف التخطيط لاستئناف المنافسات الكروية في بوليفيا، بعد التوقف الذي فرضه فيروس "كوفيد-19".



وترأس ساليناس 58 عاماً الاتحاد البوليفي منذ عام 2018، وشغل منصب مدير النادي العريق ذا سترونغست الذي تأسس عام 1908، حيث تتولى زوجته المصابة أيضاً بفيروس كوفيد-19، منصب رئيسة النادي.

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