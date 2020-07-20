عزل جميع الأندية الصينية 70 يوماً.. ومنع اللاعبين من رؤية عائلاتهم

المصدر: أحمد طارق-دبي

دخلت أندية كرة القدم الصينية، اليوم الإثنين، في عزلة تستمر أكثر من شهرين في مدينتين مختلفتين، تحضيراً لاستئناف الدوري المحلي اعتباراً من السبت المقبل خلف أبواب موصدة وفق بروتوكول صحي صارم، بعد تأجيل انطلاقه خمسة أشهر بسبب فيروس كورنا المستجد.



وحسب وكالة الأنباء الفرنسية تم تقسيم الأندية الـ16 في الدرجة الأولى الى مجموعتين، إحداهما في داليان، والثانية في سوغو القريبة من شنغهاي.



وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين للفترة المقبلة التي ستمتد 70 يوماً، حيث سيلزمون البقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية.

وكجزء من الإجراءات المتخذة لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين.

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