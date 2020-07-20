اتهام زوجة نجم الأهلي عماد متعب وملكة جمال مصر بـ"التنمر وإهانة خادمة"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

اتهمت سيدة أعمال مصرية، زوجة لاعب الأهلي الدولي السابق عماد متعب وملكة جمال مصر السابقة يارا نعومي، بالتنمر على خادمتها، بعد رفضها السماح لها بنزول حوض السباحة في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة الساحلية.

وكتبت سيدة الأعمال المصرية تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، قالت فيها: "إن يارا نعومي تنمرت على خادمتي وأهانتها بأن رفضت استخدامها لحمام السباحة"،

وتفاعل الآلاف من المغردين مع الواقعة، وصبت الغالبية منهم غضبهم على لاعب الأهلي وزوجته إزاء هذا الموقف الذي وصفوه بأنه "غير إنساني".

وبدوره خرج عماد متعب على وسائل الاعلام المصرية لتوضيح حقيقة ما حدث من جانب زوجته تجاه الخادمة.

وقال اللاعب الدولي السابق في تصريحات عبر القناة الفضائية المصرية: "إن ما ذكرته سيدة الأعمال هو محض افتراء وكذب وسأقوم أنا وزوجتي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما قامت به تجاهنا من تشهير وإساءة".

وأضاف عماد متعب: "السيدة لم تصف الرواية كما حدثت، عندما طلبت زوجتي من الخادمة تبديل ملابسها القطنية بملابس مخصصة للسباحة في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل حمامات السباحة لعدم الإضرار بمستخدمي حمام السباحة بسبب فيروس كورونا".

وأوضح: "لقد رفض أمن الفندق الذي كان يتواجد بالقرب من المكان السماح للخادمة بالنزول إلى حمام السباحة بتلك الملابس الممنوع استخدامها سواء في زمن كورونا أو غيره".

وختم: "ما يؤسفني أن المتابعين تعاطفوا سريعاً مع ما كتبته السيدة على حسابها الرسمي، دون أن يستمعوا للطرف الآخر، لهذا سأعتبر أن "ما حدث تشهيراً في حقي أنا وزوجتي وسنأخذ حقنا بالقانون".

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