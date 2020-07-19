مارادونا ينعى مدربه السابق مارسوليني

المصدر: بوينس آيرس - أ.ف.ب

نعى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مواطنه ومدربه السابق سيليفو مارسوليني الذي رحل الجمعة عن عمر 79 عاماً في بوينس آيرس.

ودافع مارسوليني عن ألوان بوكا جونيورز بين العامين 1960 و1972، أصبح خلالها أحد أبرز من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي خمس مرات، ومسابقة كأس الأرجنتين 1969.

واستدعي مارسوليني الى صفوف المنتخب، وشارك في نهائيات كأس العالم تشيلي 1962 وإنجلترا 1966.

وبعد اعتزاله اللعب عام 1972، انتقل إلى الإدارة الفنية، حيث أشرف على فريق أول بويز اعتباراً من عام 1976، ولاحقاً بوكا جونيورز اعتباراً من 1981، حيث درّب تشكيلة ضمت في صفوفها اللاعب الشاب مارادونا.

وكتب الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل، أن مارسوليني «شخص ممتاز، سوا كان بطلاً أم لاعباً أم مدرباً. شكراً جزيلاً سيلفيو، ارقد بسلام».

وعاد مارسوليني للإشراف على بوكا في 1995 في آخر تجربة له في الإدارة الفنية لفريق في الدرجة الأولى.

وتعرّض مارسوليني لجلطة دماغية في العام الماضي تلاها تراجع في وضعه الصحي.

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