موناكو يقيل المدرب مورينو

المصدر: موناكو - أ ف ب

أقال نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم مدربه الإسباني روبرت مورينو ويعتزم التعاقد مع الكرواتي نيكو كوفاتش، المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، خلفا له، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النادي السبت.

وأوضحت المصادر لوكالة فرانس برس ان مورينو (42 عاما) أعفي من مهامه على رأس الإدارة الفنية لنادي الإمارة الواقعة في جنوب فرنسا، بعد أشهر من تعيينه في ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

وحل موناكو تاسعا في ترتيب الدوري، وفشل بالتالي في حجز أي مقعد في مسابقتي الأندية الأوروبية للموسم المقبل (دوري أبطال أوروبا و"يوروبا ليغ")، في ختام موسم 2019-2020 الذي أنهته الرابطة المحلية بشكل مبكر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وفشل مورينو في الفوز بآخر ثلاث مباريات (تعادلان وخسارة) خاضها الفريق في "ليغ 1" قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الماضي.

وبحسب المصادر ذاتها، يستعد موناكو للتعاقد مع كوفاتش (48 عاما) غير المرتبط بأي نادٍ، منذ إبعاده عن الإدارة الفنية للنادي البافاري في نوفمبر الماضي.

وعيّن بايرن هانزي فليك بدلا من كوفاتش، وتمكن من قيادته الى الفوز بلقب ثامن تواليا في البوندسليغا.

وأشارت المصادر الى ان مورينو الذي كان حاضرا في مباراة ودية خاضها موناكو أمس الجمعة ضد سيركل بروج اليلجيكي (2-صفر)، وأشرف على تمارين فريقه اليوم السبت، قبل ان يتم إبلاغه بقرار الاستغناء عن خدماته.

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