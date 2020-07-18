مدافع مانشستر سيتي يتوقع فوز فريقه على آرسنال بالثمانية

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مدافع مانشستر سيتي، كايل ووكر، أن فريقه يشعر بثقة كبيرة في قدرته على تحقيق فوز كبير، عندما يواجه آرسنال اللندني في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وقال ووكر عبر موقع فريقه الرسمي: "المهزوم في المباراة سيودع البطولة، وستحسم النتيجة عبر الأهداف التي يسجلها كل فريق في شباك الفريق الآخر".

وتابع: "نحن في قمة التألق، والكفة تميل لصالحنا، وسيكون بوسعنا المضي قدماً وإحراز ثلاثة أو أربعة، أو ربما سبعة أو ثمانية أهداف".

يذكر أن السيتي أحرز 16 هدفا في أخر خمس مباريات خاضها قبل المواجهة المقبلة مع أرسنال، بينما أحرز "السيتيزن" 3 على الأقل في كل واحدة من مبارياته الثلاث الأخيرة أمام "المدفعجية".

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