ميسي: برشلونة ضعيف جداً هذا الموسم

المصدر: مدريد ■أ.ف.ب

دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى عملية «نقد ذاتي شاملة» في صفوف ناديه برشلونة، بعد خسارته لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لمصلحة الغريم ريال مدريد.

وقال ميسي، قائد برشلونة وأفضل لاعب في العالم ست مرات، في تصريحات بعد المباراة لقناة «موفيستار»: «لم نكن نتوقع ولم نكن نرغب في إنهاء الأمور بهذه الطريقة، لكن ذلك يختصر الى حد كامل عامنا».

وتابع «كنا فريقاً غير منتظم الى حد كبير، ضعيفاً جداً، يخسر في الندية وفي الرغبة، يتلقى الأهداف بسهولة».

وأضاف «خسرنا العديد من النقاط حيث لم يكن يجب أن نخسرها. ريال مدريد قام بالكثير من العمل، لم يخسر أي مباراة منذ العودة (بعد توقف نحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد)، لكننا أيضاً سهلنا مهمته».

وأشار النجم الأرجنتيني الى أن على ناديه «القيام بعملية نقد ذاتي تبدأ من اللاعبين، لكن عملية نقد ذاتي شاملة. ريال يستحق الفوز بكل المباريات، لكننا برشلونة وعلينا واجب الفوز بكل المباريات». وحذر ميسي من أنه «في حال واصلنا بهذه الطريقة، سيكون من الصعب جداً علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا»، وهو اللقب الوحيد الذي تبقى للبارسا من أجل المنافسة عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news