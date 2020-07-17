بالصور: طفل ينقذ شقيقته من كلب شرس.. ومجلس الملاكمة العالمي يكرمه

المصدر: متابعات - محمد الحتو

منح مجلس الملاكمة العالمي طفلاً لم يتجاوز السادسة من عمره شهادة البطولة الفخرية بعد إنقاذه لشقيقته (ثلاثة أعوام) أمام كلب شرس من نوع "جيرمان شيبرد" الأمر الذي تسبب في جروح كثيرة له، استدعى تقطيبها 90 غرزة في الوجه فقط.

وقال مجلس الملاكمة العالمي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يشرفنا منح البطولة الفخرية للقب المجلس إلى البطل الصغير الأميركي بريدجر والكر تكريما لشجاعته التي تمثل أفضل القيم الإنسانية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صوراً للطفل إلى جانب شقيقته التي تصب بمكروه، لكنه في المقابل عانى تشوهات في الوجه إثر تعرضه لعضات الكلب الشرس لاسيما في خده الأيسر.

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