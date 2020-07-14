نصائح لتجنب الإصابة بالآلام في السباحة

المصدر: برلين - د ب أ

السباحة شكل رائع من أشكال التمارين التي لا تُشكل ضغطاً على المفاصل، والتي لا تجهد الظهر. غير أن هناك أموراً قليلة يجب وضعها في الحسبان، بحسب نوع السباحة، للتأكد من عدم التسبب في أي آلام لنفسك لاحقاً.

وتُعد سباحة الصدر طريقة لطيفة وغير متعبة للتحرك في الماء. ولكن للتأكد من عدم إجهاد عضلات الرقبة، يجب غمر الرأس في المياه بدلاً من إبقائها فوق السطح طوال الوقت، بحسب مبادرة "أكشن هيلثي باك" الألمانية المعنية بصحة الظهر.

وسباحة الزحف أسرع تقنية سباحة وتتطلب الكثير من عمل الذراعين. وللتأكد من عدم الضغط عليهما، يجب ألا تقوم بلف رأسك فحسب ولكن الجسم بأكمله إلى الجنب عند أخذ نفس.

وبالنسبة لسباحة الظهر التي تعتبر أكثر تقنية سباحة صحية بشكل عام، من المهم ألا يقوم الشخص بتمديد رأسه بشكل مبالغ فيه إلى الوراء.

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