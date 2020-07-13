مصير دوري أبطال إفريقيا "غامض" بعد اعتذار الكاميرون

المصدر: أحمد طارق - دبي

بات مصير مسابقة دوري أبطال إفريقيا معلقاً بعدما أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بشكل رسمي عن عدم قدرته على استضافة بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط أنباء عن استعداد اتحاد الكرة المصري لاستضافة البطولة.



وقال رئيس الاتحاد الكاميروني سايدو مبومبو، في مؤتمر صحافي اليوم الثاني، حسب موقع "في الجول" المصري أن بلاده لن تتمكن من استضافة لقاءات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.



وأوضح: "نعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد".



وأضاف "نتمنى أن يتقبل الاتحاد الإفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة منافسات البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للقارة السمراء".

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