نجل كريستيانو رونالدو مطلوب للقضاء البرتغالي.. "خرق القانون"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الشرطة البرتغالية فتحت تحقيقاً بعد انتشار مقطع فيديو لنجل كريستيانو رونالدو يظهر فيه على متن دراجة مائية بمفرده بشكل غير قانوني خلال رحلة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا، مما يعتبر مخالفة قانونية خصوصاً أنه لم يتجاوز 10 سنوات.

وقالت الصحيفة اليوم الإثنين: "إن الشرطة تحقق في الواقعة بعدما حصلت على مقطع مصور كانت شقيقة رونالدو قد نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) قبل أن تحذفه لاحقاً".

وزعمت الصحافة البرتغالية أن الفيديو، الذي قيل إنه تم التقاطه السبت الماضي في بول دو مار قبالة جنوب شواطىء ماديرا، مسقط رأس مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يقضي جونيور إجازته الدراسية الصيفية مع أقاربه ، كما شارك والده الشهير وجدته دولوريس أفيرو الفيديو قبل إزالته.

ونقلت الصحيفة الإنجليزية تصريحات قائد الشرطة البحرية غيريرو كاردوسو، الاثنين، التي أكد فيها أن التحقيق جار، وقال: "نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

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