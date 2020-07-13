ثنائية المصري تريزيغيه تنعش آمال أستون فيلا في البقاء

المصدر: لندن - رويترز

أحرز المصري محمود حسن (تريزيغيه) هدفين، ليقود أستون فيلا، أمس، للفوز 2-صفر على كريستال بالاس، لينعش آمال البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأصبح رصيد أستون فيلا 30 نقطة من 35 مباراة ويحتل المركز 18 بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان، بينما يأتي بالاس في المركز 14، وله 42 نقطة بعد الهزيمة الخامسة على التوالي. وبدأ بالاس المباراة بقوة وسجل هدفاً في الدقيقة السابعة ألغاه الحكم بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بداعي أن مامادو ساكو استخدم ذراعه، رغم أنه بدا أن الكرة لمست كتفه. وتقدم تريزيغيه بهدف لأستون فيلا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تابع ركلة حرة نفذها كونور هوريهان. وحصل أستون فيلا على ركلة جزاء قبل إلغائها بعد استشارة حكم الفيديو المساعد قبل أن يضيف تريزيغيه الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 59. وأنقذ فيسنتي جوايتا، حارس بالاس، فرصتين من هوريهان وجاك جريليش، وتألق أيضاً بيبي رينا، حارس أستون فيلا في إبعاد محاولتين خطيرتين من كريستيان بنتيكي وباتريك فان أنهولت.

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