هاميلتون يفوز بجائزة ستايريان الكبرى

المصدر: سبيلبيرغ - رويترز

فاز لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات بجائزة ستايريان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وقاد فريقه مرسيدس للسيطرة على أول مركزين مع احتفاله بالانتصار 85 في مسيرته ليقترب خطوة أخرى من رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 91 فوزا.

وجاء زميله فالتيري بوتاس، الفائز بالسباق الافتتاحي على الحلبة ذاتها الأسبوع الماضي بدون حضور الجماهير، في المركز الثاني لتتقلص صدارته للترتيب العام إلى ست نقاط.

وأنهى ماكس فرستابن سائق رد بول السباق على حلبة فريقه في المركز الثالث.

وخطف فيراري المتعثر الأنظار بعد حادث اصطدام بين سائقيه شارل لوكلير وسيباستيان فيتل في اللفة الأولى مما أدى إلى انسحابهما.

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