إدواردو يتلقى عرضين للرحيل عن الهلال السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

أفاد تقرير صحفي أن كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تلقى عرضين أحدهما خليجي والآخر أوروبي للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية أن اللاعب تلقى العرضين من وكيل أعماله ولكن اللاعب لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن مستقبله، ولم تعلن الصحيفة عن اسم الناديين اللذين يرغبان في ضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات الهلال مع اللاعب لتجديد تعاقده توقفت منذ فترة بسبب طلباته المادية العالية، وأضافت الصحيفة أن اللاعب مازال الخيار الأول للفريق في حال تخفيض طلباته المادية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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