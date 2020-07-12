الخطيب يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور بدعوى إهانة 100 مليون مصري

المصدر: أحمد طارق-دبي

تقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، ببلاغ للنائب العام اليوم الأحد ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها «ذكرت تفصيليًا بالبلاغ» على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته.





ونشر النادي الأهلي على موقعه الرسمي في الإنترنت بياناً صحافياً ذكر فيه: "العبارات تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".



وتابع البيان: "جاء أيضاً بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنف المجتمعي وفتنة بين الجماهير"، وأكد محمود الخطيب في بلاغه أنه لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه. حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة على الشارع المصري.

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