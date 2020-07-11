محمد صلاح يهدر فرصة تحقيق رقم تاريخي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فشل النجم المصري محمد صلاح، في قيادة فريقه إلى الفوز وإحراز هدف جديد يقترب به من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما وقع ليفربول اليوم في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون (1-1) في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفين المباراة الماضية لفريقه أقترب بهما من مهاجم ليستر سيتي فاردي الذي يتصدر قائمة الهدافين بـ 22 هدفاً، إلا أن صلاح فشل اليوم في التسجيل، رغم وصوله إلى المرمى في أكثر من مناسبة، وكان ليفربول قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه قبل عدة جولات من نهاية البطولة عقب إبتعاده عن منافسيه حيث وصل الأن إلى 93 نقطة، وفي المقابل، رفع بيرنلي رصيد إلى 50 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

وأهدر النجم المصري محمد صلاح، عدة فرص حقيقية للتسجيل في هذه المباراة، وكان يتمنى تسجيل هدف على الأقل في هذه المواجهة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في الموسم الحالي للدوري حتى الآن، ويصبح أول لاعب في فريق "الريدز" يحرز 20 هدفا على الأقل، في 3 مواسم متتالية في تاريخ "البريميرليغ" الذي انطلق في عام 1992.

وذكر موقع ليفربول الرسمي، إن الانجاز الذي كان ينتظره صلاح وفشل فيه خلال هذه المباراة بإحراز 20 هدفاً لم يحققه أي لاعب في فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز (وفقا للنظام القديم والحديث) منذ لاعبه روجر هانت في موسم (1965-1966).

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