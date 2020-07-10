كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد اتهامه بالأنانية.. "لاعب مهاجم"!

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دافع مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن هداف فريقه المصري محمد صلاح بعد ان اتهمته وسائل إعلام بريطانية ومشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأنانية في مباراة "الريدز" الماضية أمام برايتون، وبحثه عن تسجيل الأهداف للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي أكثر من حرصه على التمرير لزملاءه، خصوصاً أنه أصبح على بعد ثلاثة أهداف من المتصدر مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي.

وقال كلوب لموقع "ليفربول إيكو": "صلاح لاعب مهاجم، كيف يمكنه ألا يكون متحمساً للحصول على الحذاء الذهبي؟ ذلك الأمر منطقي، في آخر عامين حقق الفوز بالجائزة، وفي الموسم الماضي تشاركها مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانغ، هي جائزة مهمة دوماً بالنسبة له".

وتابع المدرب الذي كان وراء طلب التعاقد مع محمد صلاح في 2017 قادماً من روما: "المهاجم يستطيع فقط تسجيل الأهداف عندما يؤدي بشكل جيد، وصلاح قام بذلك بالفعل أمام برايتون لذلك سجل، تسجيل صلاح وماني وفيرمينيو لـ 250 هدفًا هو أمر مذهل، تخيلوا أين يمكن أن أكون لو لم يتواجدوا هنا”.



ووصل محمد صلاح لهدفه رقم 19 في مواجهة برايتون الأخيرة بتسجيله هدفين.

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