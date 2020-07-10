العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق "مخنوقاً" في سيارته

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت قناة الحدث السعودية بأنه تم العثور على جثة حارس مرمى المنتخب العراقي الأولمبي ونادي الطلبة لكرة القدم، كرار إبراهيم، داخل سيارته.

وقالت القناة اليوم الجمعة: "إن قوة من الشرطة عثرت، أمس الخميس، على جثة كرار داخل سيارته بمنطقة السعدون في بغداد، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، بعد أن بدت آثار الخنق عليها، كما تم فتح تحقيق بالحادث".

وكان الحارس كرار، الذي يسكن في محافظة البصرة جنوب العراق، قد تواجد في العاصمة بغداد من أجل التجديد مع فريق الطلبة للموسم الثاني على التوالي.

وكان كرار إبراهيم (27 عاماً) من الحراس الذين برز نجمهم مع فريق الميناء، قبل أن ينتقل لصفوف الطلبة، كما كان ضمن تشكيلة الأولمبي العراقي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016.



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