ريال مدريد يعرض نجمه الصربي يوفيتش لـ «البيع»

المصدر: حميد نعمان ■دبي

كشفت صحيفة «ماركا»، أمس، أن إدارة ريال مدريد وضعت اسم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش ضمن أبرز اللاعبين الذين تنوي بيعهم في الانتقالات المقبلة. وقالت إن اللاعب الذي كلف خزينة النادي 60 مليون يورو في صيف 2019، فشل في الحصول على مكان له بين هجوم الفريق، بجانب عدم رغبة المدرب زين الدين زيدان في الاعتماد عليه لموسم جديد.

وكان يوفيتش (22 سنة) قدّم موسماً رائعاً العام الماضي مع فرانكفورت الألماني، لكن الإصابات وقلة المشاركات، بجانب سلوك اللاعب خارج الملعب، جعله بين الأسماء «غير المرغوب» في استمرارها بمدريد. ولعب يوفيتش هذا الموسم 770 دقيقة، وسجل هدفين فقط، وهو رقم هزيل مقارنة بالتوقعات التي كانت مبنية عليه كأبرز المهاجمين الجدد.

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