محمد صلاح يوجه رسالة ضاحكة إلى روبرتسون
أكد النجم المصري محمد صلاح سعادته بحصوله على تمريرة حاسمة من زميله في ليفربول أندي روبرتسون، ما قاد الفريق إلى الفوز الذي حققه على برايتون 3-1 أمس، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "لقد تدربنا على ذلك أمس وقبل يومين أيضاً"، وأضاف مازحاً: "أخيراً روبو منحني تمريرة حاسمة، وأنا سعيد بذلك". وعن فرصه في الفوز بجائزة هداف الدوري، التي فاز بها في الموسمين الماضيين، قال صلاح: "دعونا نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى".
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