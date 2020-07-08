بالفيديو.. على خطى لويس سواريز لاعب سابق لبرشلونة يعض لاعبا في الدوري الإيطالي

المصدر: حميد نعمان

أظهرت لقطات فيديو لمباراة ليتشي ولاتسيو خلال الدوري الإيطالي لكرة القدم، لحظة مثيرة للجدل، تسبب فيها لاعب سابق لنادي برشلونة، وأحد خريجي أكاديمية "لاماسيا"، باتريك كابارون، وذلك حين اشتبك مع لاعب ليتشي جيوليو دوناتي، وقام بعضه بقوة.

وعلى الفور قام الحكم بالرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار"، ولم يتأخر كثيرا حين شاهد اللقطة، فعاد وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة للاعب، بانتظار عقوبات شديدة ستتخذ ضده من قبل لجنة العقوبات في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كون حوادث العض تتسبب في إبعاد اللاعب عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، بجانب العقوبات المالية الكبيرة.

يذكر أن أبرز لاعب اشتهر بحوادث العض في الفترة السابقة، كان مهاجم فريق برشلونة حاليا، الأوروغوياني لويس سواريز، حيث تورط في حوادث مماثلة خلال لعبه لأياكس الهولندي، وكذلك مع ليفربول الإنجليزي، ثم الحادثة الأبرز حين قام بعض مدافع منتخب إيطاليا كيليني في مونديال 2014، وتم إيقافه لفترة طويلة، حيث كان وقتها قد وقع لتوه عقدا مع برشلونة، قادما من ليفربول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news