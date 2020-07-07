«ديربي» ميلان ويوفنتوس الليلة

المصدر: روما - أ.ف.ب

يصطدم يوفنتوس «حامل اللقب» في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب بمضيفه ميلان عند الساعة 23:45 من ليلة اليوم بتوقيت الإمارات، في قمة مباريات المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة لمبارياته الأربع التي خاضها في البطولة منذ استئنافها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد منتصف شهر مارس الماضي، فيما حقق ميلان ثلاثة انتصارات وتعادلاً وحيداً.

وقدّم ميلان السبت الماضي في المرحلة السابقة هدية غالية ليوفنتوس بالفوز على ملاحقه لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما منح «السيدة العجوز» فارقاً مريحاً في جدول الترتيب بلغ سبع نقاط.

ويتصدر الـ«بيانكونيري» الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 68 للاتسيو الذي يواجه ليتشي الـ18 برصيد 25 نقطة.

في المقابل، يطمح ميلان (السابع برصيد 46 نقطة) للدخول في المنافسة على التأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعدما بات حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا صعب المنال نتيجة لابتعاده بـ17 نقطة عن اتالانتا الرابع آخر المراكز المؤهلة للمسابقة الكبرى.

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