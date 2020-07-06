الاتحاد المصري: لن نطلق اسم محمد صلاح على كرة الدوري!

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف أعضاء في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم المصري أن تكريم نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لن يكون بإطلاق اسمه على كرة الدوري المصري الموحدة أو على إحدى القاعات.

وقال رئيس اللجنة عمرو الجنايني خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين حسب ما ذكر موقع "في الجول" المصري: "أنا على تواصل مع صلاح، لكي نرى الموعد المناسب له من أجل الاحتفال به في مصر كونه أول لاعب يحصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

ورداً على سؤال حول إطلاق اسم صلاح على إحدى قاعات اتحاد الكرة؟ رد الجنايني: "سنرى التكريم المناسب له".

من جهته، رد عضو اللجنة الخماسية محمد فضل على السؤال نفسه بقوله: "هل رأينا من قبل اسم نجم عالمي على قاعة في اتحاد كرة بلاده، بالطبع لا".

وأضاف "صلاح قدوة لنا جميعا، لكن مصر بها رموز عدة"، وشدد "أيضا ليس من المنطق أن نطلق اسم صلاح على الكرة الموحدة للدوري المصري".

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