الأهلي مهدد بعدم استئناف الدوري السعودي بسبب كورونا

المصدر: أحمد طارق-دبي

تلقى النادي الأهلي السعودي ضربة موجعة بعدما تأكد إصابة لاعبه البوسني ألفيس ساريتش بفيروس كورونا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وذكرت صحيفة "الفجر" السعودية أن "الراقي" تلقى مفاجأة صادمة قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، بعدما أصيب ساريتش بفيروس كورونا.

وأوضحت: "الأهلي لم يؤدي تدريباته أمس الأحد، بسبب اكتشاف حالة كورونا جديدة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بينما اتضح أن اللاعب البوسني خالط المدير الفني، الصربي فلادان ميلوفيتش، وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم".

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